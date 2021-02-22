Збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти "Бутівка". В результаті один боєц загинув, ще одного поранено.

Про це на пресконференції повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

За словами Хомчака, бойовики двічі вистрілили зі станкового протитанкового гранатомета. Військовому надали медичну допомогу, але він не вижив.

“В районі Шахти “Бутівки” після двох пострілів зі станкового протитанкового гранатомета противника потрапили по спостережному посту. У нас був тяжко поранений і загинув під час отримання меддопомоги військовий і другий також поранений, які вели спостереження”, – сказав він.

Ситуація на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Зокрема, 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.

20 січня, російсько-окупаційні війська поранили українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.

21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.

25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.

2 лютого в районі населеного пункту Торецьк снайпер бойовиків смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України.

6 лютого в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.

11 лютого бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

12 лютого поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

14 лютого поблизу Новолуганського в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових ЗСУ.