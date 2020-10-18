За добу, 17 жовтня, бойовики на Донбасі п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у Facebook.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми Донецької області. На цих ділянках зафіксовано поодинокі постріли з гранатометів різних систем. Неприцільно постріли не уявляли загрози життю і здоров’ю, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Також на Приазов’ї, в районах населених пунктів Харчовик і Широкино (Донецька область) зафіксовано прольоти двох ворожих квадрокоптера, з перетинами лінії розмежування. Безпілотники противника придушили засоби радіоелектронної боротьби Збройних сил України.

Втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.