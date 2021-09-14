Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

Старший солдат Дем’ян Данилів був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.

Дем’ян народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.