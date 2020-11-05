Про це повідомляє штаб ООС.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.
Також два порушення зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” недалеко від Попасної: противник пустив у дію безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17.
В результаті один український військовий отримав осколкові поранення, зараз його стан лікарі оцінюють як задовільний.
- Раніше повідомлялося, що 3 листопада проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, одного українського бійця було поранено.