З початку доби 5 листопада проросійські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил, одного бійця поранено.

Про це повідомляє штаб ООС.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Старогнатівки противник застосував стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного пункту Водяне ворог двічі порушив режим припинення вогню: зранку застосував стрілецьку зброю, а по обіді – міномети калібру 82 міліметри. Окрім того, неподалік Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Також два порушення зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” недалеко від Попасної: противник пустив у дію безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17.

В результаті один український військовий отримав осколкові поранення, зараз його стан лікарі оцінюють як задовільний.