Упродовж минулої доби, 9 жовтня, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Від початку поточної доби, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

В ООС додали, що військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, вчора Об’єднані сили локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідовано осередки загорання, а поблизу Болотеного наші воїни продовжують боротьбу з вогнем й досі.