Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу населеного пункту Шуми ворог здійснив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
Від початку поточної доби, 10 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
В ООС додали, що військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.
Зокрема, вчора Об’єднані сили локалізували пожежі у районах населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час, остаточно ліквідовано осередки загорання, а поблизу Болотеного наші воїни продовжують боротьбу з вогнем й досі.
- У Луганській області під час гасіння пожежі на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль “Амур”, внаслідок чого постраждали троє осіб.