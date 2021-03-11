Про це поінформували у пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (у передмісті селищ Південне та Троїцьке) окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників із ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” (неподалік Авдіївки та Водяного) ворог обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України із гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, окупанти здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – повідомили у штабі.

Зазначається, що на зухвалі дії противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Росії повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК (Спільного центру з контролю та координації).

Також 10 березня було зафіксовано проведення ворогом інженерних робіт з обладнання позицій в напрямку підрозділів ЗСУ на непідконтрольній уряду України території, в районі населеного пункту Калинове.

Станом на 7:00 ранку, 11 березня, обстрілів на Донбасі не фіксували.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Зокрема, 6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.