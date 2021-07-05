На Донбасі через обстріли загинув військовий медик Юрій Письменний

Вчора, 4 липня, на Донбасі через ворожі обстріли загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний, позивний "Феофан".

Про це повідомляє 93-тя бригада “Холодний Яр”.

Трагедія сталася вдень.

Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям.

Юрій Письменний – народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у 1-му добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року пішов до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Нещодавно отримав військове звання “капітан”.

Фото: 93-тя ОМБр “Холодний Яр”

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій і донька Євгенія.