На Донбасі через обстріли загинув військовий медик Юрій Письменний

Про це повідомляє 93-тя бригада “Холодний Яр”.
Трагедія сталася вдень.
Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям.
Юрій Письменний – народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту – у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.
У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером – служив у 1-му добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.
Наприкінці 2018 року пішов до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Нещодавно отримав військове звання “капітан”.
Фото: 93-тя ОМБр “Холодний Яр”
У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій і донька Євгенія.
- 26 червня на Донбасі було зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Загинув український військовий.