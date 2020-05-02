Минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого три українських захисника отримали поранення. Сьогодні окупанти поранили одного військового.

Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Українські захисники для припинення ворожих дій активно застосували чергові вогневі засоби. Окупаційні підрозділи, відчувши на собі рішучість наших воїнів, відмовлялися від подальшої активності”, – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник обстрілював наші позиції неподалік Богданівки, Водяного, Тарамчука, Кам’янки, Старогнатівки, Гнутового, Лебединського та Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські найманці вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського, Південного, Миронівського, Новотошківського, Травневого та по населеному пункту Хутір Вільний.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів 1 травня троє українських воїнів отримали поранення.

Крім того, сьогодні, 2 травня, було зафіксовано дев’ять порушень збройними формуваннями РФ режиму припинення вогню, більшість з яких у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.