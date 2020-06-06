Через обстріли збройних формувань Російської Федерації на Донбасі поранення отримали два українських захисника.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” проти оборонців Авдіївки ворог задіяв 82 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Павлополя та Опитного російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Українських захисників Старогнатівки ворог двічі обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а опорні пункти біля Широкиного – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Водночас, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по позиціях Об’єднаних сил поруч із Новолуганським та тричі поблизу Південного збройні формування РФ вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По околицях Хутора Вільного та Новоолександрівки агресор застосував великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 5 червня українські захисники знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.