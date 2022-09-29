Про це повідомило InformNapalm у Telegram.

За їхніми даними, російського командира було вбито 20 вересня. Олексій Нагін мав прізвисько “Терек”.

За даними волонтерської розслідувальної спільноти, чоловік був “ветераном” бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, у Сирії та Лівії. На прощанні був присутній бізнесмен і творець “Вагнера” Євген ​​Пригожин.

Олексій Нагін мав звання героя Росії так званих “ДНР” та “ЛНР”. Ще його було нагороджено трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК “Вагнера”, медалями “За відвагу” та “За захист Криму”.

Зазначимо, що командир найманців разом з Євгеном ​​Пригожиним зняв фільм “Солнцепёк”. У ньому розповідалося про події на Донбасі у 2014 році. Ще він працював над новою стрічкою “ПВК – Найкращі у пеклі”.