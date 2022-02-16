Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Бойовик також входив до складу угрупування “Восток”. Виявилося, що затриманий є уродженцем Мирнограду у Донецькій області. Розвідник збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України. Він намагався перетнути лінію кордону у бік підконтрольній уряду території України через конфлікт з іншими ватажками терористів та погрозами фізичної розправи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно підозрюваного за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

У повідомленні не додали чи визнає свою провину затриманий. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Зазначимо, що керівництво Російської Федерації заперечують участь у збройній підтримці бойовиків. Хоча Кремль заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські “добровольці”.