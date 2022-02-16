Про це повідомляє Служба безпеки України.
Бойовик також входив до складу угрупування “Восток”. Виявилося, що затриманий є уродженцем Мирнограду у Донецькій області. Розвідник збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України. Він намагався перетнути лінію кордону у бік підконтрольній уряду території України через конфлікт з іншими ватажками терористів та погрозами фізичної розправи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно підозрюваного за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.
У повідомленні не додали чи визнає свою провину затриманий. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
Зазначимо, що керівництво Російської Федерації заперечують участь у збройній підтримці бойовиків. Хоча Кремль заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські “добровольці”.
- Нагадаємо, у Службі безпеки України інформацію, яка викликає панічні настрої серед населення, назвали проявами гібридної війни та стверджують, що не потрібно їм вірити.
- Раніше стало відомо, що Служба безпеки України затримала керованого РФ бойовика. Його викрили на Донбасі, коли він тікав з окупованих територій через постійні знущання російських ватажків і кураторів з підлеглих.
- Служба безпеки викрила українських громадян, котрі за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. Росія могла використати це для виправдання подальшої ескалації збройного конфлікту.