У Донецькій області затримали бойовика незаконних збройних формувань ОРДЛО. Чоловік, який входив до формування "Оплот", намагався приховано перетнути лінію розмежування.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Бойовик також входив до складу угрупування “Восток”. Виявилося, що затриманий є уродженцем Мирнограду у Донецькій області. Розвідник збирав дані про позиції та переміщення підрозділів Збройних сил України. Він намагався перетнути лінію кордону у бік підконтрольній уряду території України через конфлікт з іншими ватажками терористів та погрозами фізичної розправи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно підозрюваного за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Наразі здійснюються заходи щодо перевірки інформації про його причетність до діяльності російських спецслужб.

У повідомленні не додали чи визнає свою провину затриманий. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Зазначимо, що керівництво Російської Федерації заперечують участь у збройній підтримці бойовиків. Хоча Кремль заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські “добровольці”.