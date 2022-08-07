Росіяни розпочали в ОРДЛО чергову хвилю примусової "мобілізації". Чоловіків стали забирати прямо з вулиць та роботи.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Нова хвиля примусової “мобілізації” стартувала 1 серпня. Для проходження служби відбирають тих, хто мав “відстрочку” або непридатних осіб.

У Луганську на ринку забрали два автобуси чоловіків. Більшість з них були вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Місцеве населення обурене, тому чоловіки переховуються.

На вулицях Хрустального збільшилась кількість патрулів. Вони забирають чоловіків у військкомат. Крім того, за чоловіками приходять на підприємства і комерційні установи.

Вже мобілізовані жителі Донбасу незадоволені жахливим ставленням командування в окупаційній армії. За даними розвідки, їм видають амуніцію зразка 1941 – 1945 років, поки росіянам — сучасні бронежилети й каски.