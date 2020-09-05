Протягом минулої доби, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї. На провокації ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначається, що бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Водночас, на Донбасі продовжується ліквідація пожеж.

“Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу”, – зазначили в ООС.

Крім того, у прифронтових районах сапери Об’єднаних сил розмінували більше десяти гектарів території, знайшли та передали на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.