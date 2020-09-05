Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї. На провокації ворога українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Зазначається, що бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Водночас, на Донбасі продовжується ліквідація пожеж.
“Підрозділи Збройних Сил України спільно з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучена необхідна кількість техніки та особового складу”, – зазначили в ООС.
Крім того, у прифронтових районах сапери Об’єднаних сил розмінували більше десяти гектарів території, знайшли та передали на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.
- У Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. Про це повідомили за 3 дні після його смерті.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.