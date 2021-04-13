У вівторок, 13 квітня, російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотника здійснили скидання гранат на позиції підрозділів сил ООС. У результаті загинув український військовий. Ще двоє отримали поранення.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, станом на 7:00 ранку, 13 квітня, окупанти 3 рази порушили режим припинення вогню (зафіксовано 1 обстріл позицій українських захисників та 2 перетини лінії розмежування ворожим БПЛА).

Так, неподалік населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

“В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснили скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ще 2 військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, – розповіли в штабі.

Протягом минулої доби, 12 квітня, збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню, серед яких 15 – обстріли позицій українських захисників та 2 – дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу селища Південне противник вів обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, з озброєння БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми та Зайцеве ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу селища Новгородське окупанти відкривали вогонь з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів. А у напрямку селища Золоте-4 збройні формування Росії здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік населеного пункту Піски, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Кам’янки – зі стрілецької зброї.

Як повідомлялося напередодні, внаслідок прицільного обстрілу позицій українськиї підрозділів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям.

Водночас у напрямку населеного пункту Зайцеве, ворог двічі здійснив дистанційне мінування цивільної інфраструктури з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

“Напередодні чергового засідання Тристоронньої контактної групи окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії розмежування із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому інтенсивність інформаційних вкидів та фейкових повідомлень у інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації значно зросла”, – наголосили в штабі.

Також повідомляється, що ворог “продовжив загострювати ситуацію поблизу ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте, намагаючись виправдати власне небажання відкрити КПВВ з боку тимчасово окупованих територій”. З цією метою 12 квітня окупанти обстріляли ділянку розведення №2 “Золоте”, грубо порушивши підписане Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 20 вересня 2016 року.

Військовослужбовці ЗСУ зафіксували два гранатометні постріли з окупованого Первомайську у напрямку населеного пункту Катеринівка, що на підконтрольній урядові України території.

Про факти порушень збройних формувань Російської Федерації українська сторона нотою повідомила місію ОБСЄ.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.