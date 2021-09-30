Про це повідомили у пресслужбі ООС.

23-річний молодший сержант, який проходив службу у 6 окремому мотострілецькому полку, що базується у тимчасово окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія, прийшов на позиції Королівської бригади 28 вересня близько 17:30.

Бойовик офіційно приєднався до російсько-окупаційних найманців ще у 2016 році, щойно досягнув повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Новобранцю пообіцяли високу зарплатню, видали зброю.

“Там, у колі палких шанувальників “руського міра”, він уперше спробував наркотики. Його пригостили співслужбовці, і хлопець став наркозалежним. Зі слів бойовика, наркотики та алкоголь у його підрозділі цілком звична річ. А дисципліна, як поняття – відсутня взагалі”, – зазначили в ООС.

Не витримавши знущань та постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх співслужбовців, – хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію. При цьому навіть мінні поля, які понаставляли російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями, та банальна можливість просто бути розстріляним своїми ж бойовиками у спину – не зупинили перебіжчика.

Наразі із ним працюють слідчі. Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особі, яка не скоювала тяжких злочинів проти людей, добровільно залишила лави НЗФ та повідомила про це правоохоронцям.