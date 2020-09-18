Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних сил України локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїну надана кваліфікована медична допомога”, – йдеться в повідомленні.
З початку доби збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили домовленості щодо режиму “тиші”, здійснивши постріли в бік українських позицій.
Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських військових з підствольного гранатомета. А поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.
На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів немає.
На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався в повному обсязі.
“Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, – відзначили в штабі.
- 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Спершу окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. Внаслідок обстрілу був поранений український військовослужбовець.
- Також 6 вересня військовослужбовці продовжують гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- Ввечері незаконні збройні формування зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових неподалік Причепилівки. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув.
- Офіс президента, голова української делегації у ТГК Леонід Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба називали ці інциденти “провокаціями”.