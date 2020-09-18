У п'ятницю, 18 вересня, на Донбасі під час гасіння пожежі отримав поранення один український військовослужбовець. Інцидент стався через підрив невідомого пристрою.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Неподалік населеного пункту Залізне військовослужбовці Збройних сил України локалізували осередок загорання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає. Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український захисник отримав поранення. Воїну надана кваліфікована медична допомога”, – йдеться в повідомленні.

З початку доби збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили домовленості щодо режиму “тиші”, здійснивши постріли в бік українських позицій.

Так, поблизу населеного пункту Водяне ворог провокував українських військових з підствольного гранатомета. А поблизу Новотошківського – з великокаліберного кулемета.

На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався в повному обсязі.

“Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, – відзначили в штабі.