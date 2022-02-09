Про це повідомляє СБУ.

Попередньо встановили, що тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій та спротиву силам АТО\ООС. Схованка була облаштована у підвалі покинутої будівлі.

Служба безпеки вилучила 1766 патронів калібру 7,62 мм та 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм. Серед вибухонебезпечних предметів вилучили 3 заряди до РПГ-7, дві гранати ВОГ-25, три гранати РГД та три запали УЗРГМ. Знахідку передали вибухотехнікам Державної служби України з надзвичайних ситуацій для утилізації.

Служба безпеки додала, що навчання проводяться систематично. Зокрема відпрацьовуються навички зі встановлення місця перебування бойовиків та їх спільників, профілактичні бесіди із мешканцями прифронтових селищ. Нерідко під час навчань вилучають із незаконного обігу зброю та боєприпаси.

Фото: Служба безпеки України