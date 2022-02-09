На Донбасі під час контрдиверсійних навчань знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами підконтрольних Росії бойовиків. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили зі схованки майже 2 тисячі патронів та близько десяти вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє СБУ.

Попередньо встановили, що тайник облаштували учасники російсько-гібридних військ для вчинення диверсій та спротиву силам АТО\ООС. Схованка була облаштована у підвалі покинутої будівлі.

Служба безпеки вилучила 1766 патронів калібру 7,62 мм та 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм. Серед вибухонебезпечних предметів вилучили 3 заряди до РПГ-7, дві гранати ВОГ-25, три гранати РГД та три запали УЗРГМ. Знахідку передали вибухотехнікам Державної служби України з надзвичайних ситуацій для утилізації.

Служба безпеки додала, що навчання проводяться систематично. Зокрема відпрацьовуються навички зі встановлення місця перебування бойовиків та їх спільників, профілактичні бесіди із мешканцями прифронтових селищ. Нерідко під час навчань вилучають із незаконного обігу зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни, що триває з 2014 року.

На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, українська влада може погодитися на надання Донбасу “особливого статусу”, але за певних умов.