Про це повідомили у штабі ООС.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Крім того, у штабі повідомили про поранення ще одного військового біля населеного пункту Піски внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї. Пораненому оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
“Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в суботу, 6 лютого, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили серію обстрілів. Поранення отримали двоє українських захисників.
- 21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.
- 20 січня, російсько-окупаційні війська поранений українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.
- 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.
- 25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.
- 4 лютого унаслідок обстрілу з боку російських найманців на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.