У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього борються медики.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Крім того, у штабі повідомили про поранення ще одного військового біля населеного пункту Піски внаслідок ворожого обстрілу зі стрілецької зброї. Пораненому оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

“Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 6 лютого, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили серію обстрілів. Поранення отримали двоє українських захисників.