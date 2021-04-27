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На Донбасі підірвався військовий автомобіль: загинув один воїн, ще троє – поранені

У вівторок, 27 квітня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвався військовий автомобіль.

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:28

Про це повідомили у штабі ООС.

Відомо, що автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок цього один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці отримали бойові травмування.

У штабі запевнили. що поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Наразі лікарі оцінюють їх стан як задовільний.

“На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обставини з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у понеділок, 26 квітня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі від кулі снайпера загинув український військовослужбовець Іван Ковальовський.

Зазначимо, що у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил інформації про смерть українського військового немає. Згадується лише про одного бійця, який 26 квітня отримав осколкове поранення.

  • Раніше повідомлялося, що 22 квітня на Донбасі загинув 39-річний військовий з Волинської області Олександр Луцик.
Теги: вибух, Війна на Донбасі, ООС

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