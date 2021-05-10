Служба безпеки України (СБУ) затримала на Донбасі представника "ДНР", він намагався провести розвідку на місцевості на лінії зіткнення.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, його завдання було – отримати інформацію про розташування, а також сили й засоби українських військових.

“Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик – уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної “ДНР”. На посадах “старшого розвідника” та “стрільця-помічника гранатометника” чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток самопроголошеної республіки “ДНР” та посвідчення “Общественной организации ветеранов Новоросии”.

Під час попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

“Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – повідомляє Служба безпеки.

Наразі триває досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Заходи з викриття зловмисника проводились спільно із військовослужбовцями ЗСУ, залученими до операції Об’єднаних сил, ОТУ “Схід” та військовою контррозвідкою СБУ.