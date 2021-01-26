Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті інциденту поранено бійця.

Про це проінформували у пресслужбі української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.

“Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.

Інформують, що військовий у важкому стані, йому надано медичну допомогу.

Українська сторона відреагувала нотою до СММ ОБСЄ.

Вчора, 25 січня, важке поранення отримав український захисник в районі Золотого.