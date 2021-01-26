Про це проінформували у пресслужбі української делегації у ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі.
“Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасної отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Інформують, що військовий у важкому стані, йому надано медичну допомогу.
Українська сторона відреагувала нотою до СММ ОБСЄ.
Вчора, 25 січня, важке поранення отримав український захисник в районі Золотого.
- 21 січня російський снайпер у зоні проведення Операції об’єднаних сил застрелив українського військового.
- 20 січня, російсько-окупаційні війська поранений українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.
- 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.