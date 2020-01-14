Сьогодні, 14 січня, в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі було поранено двох українських захисників.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: неподалік Новотроїцького та Мар’їнки (зі стрілецької зброї), поблизу населеного пункту Невельське (з великокаліберних кулеметів).

Крім того, п’ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поруч з Луганським (зі станкових протитанкових гранатометів), тричі в районі населеного пункту Оріхове (з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм – 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети) та поблизу Кримського (з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів).

Зазначається, що сьогодні внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.