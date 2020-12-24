Сьогодні, 24 грудня, двоє українських військовослужбовців на Донбасі отримали поранення. Загалом за день зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що більшість провокацій зафіксовано в зоні відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід”. В районі Водяного противник чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів 82-го калібру і автоматичних станкових гранатометів.

На цьому ж напрямку в районі Красногорівки український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрою. Його госпіталізували з пораненнями, життю нічого не загрожує.

Крім того, в зоні відповідальності оперативно-тактичної угруповання “Північ” біля населеного пункту Шуми противник вів обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті один боєць отримав вогнепальне поранення. Його доставили в медичний заклад.

Також повідомляється, що на численні обстріли українські військовослужбовці дали противнику адекватну відповідь.