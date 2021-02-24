Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.
Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
- Раніше стало відомо, що 22 лютого збройні формування Російської Федерації на Донбасі обстріляли спостережний пункт поблизу шахти “Бутівка”. Внаслідок один боєць загинув, ще одного було поранено.
- 22 лютого у районі Авдіївки на Донбасі від осколкових поранень, отриманих під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ, загинув боєць 72-ї окремої механізованої бригади Сергій Петраускас.