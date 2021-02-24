В понеділок, 23 лютого, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок пострілу ворожого снайпера був поранений український військовий.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

Військового оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.