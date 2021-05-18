Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.
Так, поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі Пісків окупанти також двічі здійснили обстріл у бік українських позицій із мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.
Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
А в напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
“Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний”, – зазначається в повідомленні.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Як наголосили в штабі, окупанти використовують практику ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, увечері 17 травня ворог здійснив обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Для вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21.
“Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними “вкидами”. Українська сторона СЦКК зафіксувала дані грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ”, – уточнили в штабі.
Станом на 7:00 ранку, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.
Бойових втрат серед українських військових від сьогоднішнього ранку немає.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- 2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Згодом очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.
- Члени Європейського парламенту підготували проєкт резолюції, у якій просять Євросоюз ввести жорсткі санкції проти Російської Федерації у разі ескалації конфлікту на Донбасі та повномасштабного вторгнення військ в Україну.