Протягом минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок снайперського вогню отримав поранення український військовий.

Про це поінформували в пресцентрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Новолуганське ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти також двічі здійснили обстріл у бік українських позицій із мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Неподалік населеного пункту Зайцеве противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Опитне – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А в напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

“Унаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний”, – зазначається в повідомленні.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Як наголосили в штабі, окупанти використовують практику ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, увечері 17 травня ворог здійснив обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. Для вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21.

“Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними “вкидами”. Українська сторона СЦКК зафіксувала дані грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ”, – уточнили в штабі.

Станом на 7:00 ранку, 18 травня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

Бойових втрат серед українських військових від сьогоднішнього ранку немає.