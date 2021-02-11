Сьогодні на Донбасі ворожий снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Снайпер відкрив вогонь близько 9:30 ранку.

“Сьогодні, 11 лютого, близько 9:30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець Збройних сил України. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації”, – сказано в повідомленні.

Українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) направлено відповідну ноту до місії ОБСЄ.

Варто зазначити, що за минулу добу, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї, внаслідок чого отримав вогнепальне поранення український воїн.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.