Сьогодні, 27 травня, на Донбасі снайпер окупантів застрелив українського військового.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Північ”.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

Наголошується, що внаслідок снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Наразі на місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.