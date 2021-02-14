У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, поблизу Новолуганське, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ” у Facebook.

“Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.