Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Північ” у Facebook.
“Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
- Напередодні бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.
- У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.
- 12 лютого на Донбасі, поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- Протягом минулої доби, 13 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.