Про це повідомляє CNN з посиланням на слова речника Держдепартаменту Неда Прайса.
Він не надав жодних подробиць про осіб або обставини їхньої смерті, проте сказав, що вони “підтримують зв’язок із родинами та надають всю можливу консульську допомогу”.
Зазначається, що загиблі Олександр Друке та Енді Гуніх могли бути захоплені російськими силами або найманцями під час бойових дій в Україні.
У Держдепартаменті закликали Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій, як із військовополоненими.
- Раніше до російського полону потрапив громадянин Великої Британії Джон Хардінг. Чоловік був парамедиком у лавах полку “Азов.
- Нагадаємо, у так званій “Донецькі народній республіці” помер полонений громадянин Великої Британії Пол Юрі.
- Бойовики з невизнаної “Донецької народної республіки” заявили про затримання ще двох громадян Великої Британії – Ділана Хіллі та Ендрю Хілла. Британців звинувачують в “участі у бойових діях у складі українських збройних формувань як найманців” та погрожують засудити до смертної кари.