Державний департамент США підтвердив, що двоє громадян Сполучених Штатів нещодавно загинули на Донбасі в російському полоні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова речника Держдепартаменту Неда Прайса.

Він не надав жодних подробиць про осіб або обставини їхньої смерті, проте сказав, що вони “підтримують зв’язок із родинами та надають всю можливу консульську допомогу”.

Зазначається, що загиблі Олександр Друке та Енді Гуніх могли бути захоплені російськими силами або найманцями під час бойових дій в Україні.

У Держдепартаменті закликали Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо поводження з усіма особами, захопленими під час бойових дій, як із військовополоненими.