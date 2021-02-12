На Донбасі, поблизу Павлополя, український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.

Військового ушпиталили, йому надається необхідна медична допомога.

Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.