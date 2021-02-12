Про це повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться у повідомленні.
Військового ушпиталили, йому надається необхідна медична допомога.
Зазначається, що на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
- Напередодні бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.
- У суботу, 6 лютого, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області під час висування на позиції троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули.