Зранку 6 червня у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації один раз обстріляли українські позиції, внаслідок цього боєць ЗСУ підірвався на вибухівці.

Про це повідомляє штаб ООС.

Так, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли українські позиції з міномета 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски. Крім того, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, підірвавшись на вибухівці.

“Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я – захисника середньої тяжкості”, – заявили у штабі.

Зазначається, що минулої доби, 5 червня, не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню.