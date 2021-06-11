У п’ятницю, 11 червня, на Донбасі унаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Про це поінформували в пресцентрі штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, протягом поточної доби було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв позиції українських військ із мінометів 82-го калібру.

А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі відкрив вогонь із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

“Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого”, – сказано в повідомленні.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

А біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) поінформувала місію ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

“Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил”, – наголосили в штабі.

Режим припинення вогню на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і відповідно загиблих та поранених захисників України.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання.

Під час засідання ТКГ вкотре сторони зголосилися дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.

28 квітня ТКГ домовилася про перемир’я на Великдень, але не узгодила жодних документів. Великоднього перемир’я не було.