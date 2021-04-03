У суботу, 3 квітня, на Донбасі унаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої загинув український військовий.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Це сталося неподалік населеного пункту Шуми (Донецька область).

“Сьогодні, 3 квітня, неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, унаслідок якого бойове травмування несумісне з життям отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, – сказано в повідомленні.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська 6 разів порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Так, у районі оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік населеного пункту Піски російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Авдіївки та Водяного ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації, – ред.) повідомила представникам ОБСЄ.

Як відомо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.