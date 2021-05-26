Вранці 26 травня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили у штабі ООС.

Так, станом на 7 годину ранку 26 травня було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Авдіївки противник відкрив вогонь зі снайперської зброї.

Також біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний”, – йдеться у повідомленні.