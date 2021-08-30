“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника”, — йдеться в повідомленні.

У відповідь на злочинні дії незаконних збройних формувань РФ військові відкривали вогонь. Про дії бойовиків сповістили представників ОБСЄ.