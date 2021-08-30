Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Північ”.
“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника”, — йдеться в повідомленні.
У відповідь на злочинні дії незаконних збройних формувань РФ військові відкривали вогонь. Про дії бойовиків сповістили представників ОБСЄ.
У суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку (Донецька область) із мінометів та артилерії. В цей день поранення та травми отримали 10 українських бійців, з них 8 — в Авдіївці.
- На початку липня повідомлялося, що за останні три місяці кількість порушень на Донбасі збільшилася втроє. Загострення розпочалося одночасно зі стягуваннями російських військ до кордонів України. Такі дані минулого тижня озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на 1323-му засіданні Постійної ради ОБСЄ.
- 5 серпня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка Донецької області. Під вогонь потрапив багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.
- 11 серпня російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по цивільній інфраструктурі населеного пункту Новоселівка Друга, що в Донецькій області. Унаслідок цього загинув місцевий мешканець 1935 року народження.
- У День незалежності України обстріляли позиції Об’єднаних сил, один український військовий загинув, а ще один — дістав поранення.