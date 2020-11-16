Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що 16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння суїциду 21-річним військовослужбовцем при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Правоохоронці встановили, що військовий був вбитий і злочин намагалися приховати.
“За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець”, — зазначили в ОГП.
За інформацію Офісу, військовий визнав свою провину та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.
“Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру”, — зазначили в Офісі.
- У серпні у Новоайдарському районі Луганської області загинув український військовий — старший лейтенант Володимир Рудик. За результатами попередньої службової перевірки воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.