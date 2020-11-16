На Луганщині військовий застрелив співслужбовця і намагався інсценувати його самогубство.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що 16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння суїциду 21-річним військовослужбовцем при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця-Луганська.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Правоохоронці встановили, що військовий був вбитий і злочин намагалися приховати.

“За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець”, — зазначили в ОГП.

За інформацію Офісу, військовий визнав свою провину та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

“Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру”, — зазначили в Офісі.