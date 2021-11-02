Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують здійснюють обстріли позицій Збройних Сил України, внаслідок чого загинув український захисник.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. По наших позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Наголошується, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Крім того, за минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новолуганського ворог вісім разів обстрілював позиції наших захисників, застосовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці залучити гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

На збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити вогневу активність.

В ООС додали, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.