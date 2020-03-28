Внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій на Донбасі поранено двох українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил у Facebook.

“Сьогодні, 28 березня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне кульове поранення. Стан здоров’я військовослужбовця тяжкий”, — сказано у повідомленні.

Також, поблизу населеного пункту Хутір Вільний кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Стан здоров’я — середньої тяжкості.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

“Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – додали у штабі.