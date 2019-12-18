Сьогодні, 18 грудня, на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків було поранено одного українського військового.

Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

Так, впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 4 рази. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, один обстріл позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поряд з Новолуганським. Обстріли велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: неподалік населеного пункту Березове (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї), біля Водяного (з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поблизу Мар’їнки (зі стрілецької зброї).

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Також, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця, який дорогою до лікарні помер.