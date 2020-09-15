Сьогодні, 15 вересня, в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 15 вересня, близько 11:40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців – полковник О. Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В. Залевський”, – йдеться в повідомленні.

Обидвох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.

Зазначається, що наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, яка є на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.

Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.