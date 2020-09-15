Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 15 вересня, близько 11:40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців – полковник О. Апполонов та прес-секретар однієї з бригад В. Залевський”, – йдеться в повідомленні.
Обидвох поранених доставили до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.
Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації.
Зазначається, що наразі триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин. За інформацією, яка є на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим.
Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі.
- 14 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.