Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вивчає ситуацію в окупованій на Донбасі Горлівці. Річ у тім, що вони перевіряють інформація про ймовірний витік аміаку на заводі.

Про це повідомляється в звіті ОБСЄ.

Завод знаходиться за 39 кілометрів на північний схід від Донецька.

“ЦСММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію”, — вказано у звіті.

Попередньо відомо, що витік аміаку в повітря відбувається з місткостей, які привезли російські військові. Про інцидент стало відомо 15 січня після повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У звіті зазначено, що російські військові доставили місткості з аміаком 14 січня в окуповану Горлівку на ПАТ “Концерн Стирол”. Отруйні речовини стали потрапляти в повітря через порушення герметичності. Розвідка наголошує, що бойовики втратили контроль над хімічними препаратами. Ситуація може призвести до екологічної катастрофи на сході України.