Про це повідомляється в звіті ОБСЄ.

Завод знаходиться за 39 кілометрів на північний схід від Донецька. 

“ЦСММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію”, — вказано у звіті.

Попередньо відомо, що витік аміаку в повітря відбувається з місткостей, які привезли російські військові. Про інцидент стало відомо 15 січня після повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У звіті зазначено, що російські військові доставили місткості з аміаком 14 січня в окуповану Горлівку на ПАТ “Концерн Стирол”. Отруйні речовини стали потрапляти в повітря через порушення герметичності. Розвідка наголошує, що бойовики втратили контроль над хімічними препаратами. Ситуація може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

“Спричинену діями російських окупантів техногенну катастрофу можуть використати для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави”, — вважають розвідники.