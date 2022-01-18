Про це повідомляється в звіті ОБСЄ.
Завод знаходиться за 39 кілометрів на північний схід від Донецька.
“ЦСММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію”, — вказано у звіті.
Попередньо відомо, що витік аміаку в повітря відбувається з місткостей, які привезли російські військові. Про інцидент стало відомо 15 січня після повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У звіті зазначено, що російські військові доставили місткості з аміаком 14 січня в окуповану Горлівку на ПАТ “Концерн Стирол”. Отруйні речовини стали потрапляти в повітря через порушення герметичності. Розвідка наголошує, що бойовики втратили контроль над хімічними препаратами. Ситуація може призвести до екологічної катастрофи на сході України.
“Спричинену діями російських окупантів техногенну катастрофу можуть використати для звинувачення України в застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави”, — вважають розвідники.
- Нагадаємо, що Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.
- Також президент Росії Володимир Путін відверто бреше про НАТО, аби виправдати збройну агресію проти України. Про справжні наміри РФ можна дізнатись, “спостерігаючи за отрутою, що витікає із пера президента цієї країни”.
- Також повідомлялось, що міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Окрім цього, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- Глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.