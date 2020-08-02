Із 27 липня, дня введення на Донбасі повного і всеосяжного режиму припинення вогню, було зафіксовано 14 неприцільних провокаційних обстрілів.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Відзначається, що бойових втрат і поранень серед українських воїнів з початку тижня не було.

“Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи ЗСУ у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи”, – наголошують у штабі.

Факти збройних провокацій зафіксували як в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, так і “Північ”.

Постріли в різні дні тижня лунали поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски.

Ворог в основному застосовував стрілецьке озброєння, хоча в деяких випадках вдавався і до провокацій, використовуючи гранатомети.

“Розуміючи справжні підступні наміри противника, українські воїни впродовж тижня на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було. Нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, – йдеться в повідомленні.

З початку цієї доби на ділянках відповідальності сил ООС обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

У штабі наголосили, що підрозділи зі складу Об’єднаних сил “готові до адекватного реагування”.