Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Один із військових був поранений внаслідок обстрілу, інший — через напад окупанта на спостережному посту.

Так, зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили його до лікувального закладу.

У передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

“Неподалік населеного пункту Чермалик український воїн, який ніс чергування на спостережному посту, затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції. В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта“, – зазначається в повідомленні.

У штабі наголосили, що основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби було “провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню”.

“У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів. Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей”, – уточнили в штабі.

За всіма фактами зафіксованих порушень українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через місію ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку 25 лютого обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил була стабільною, порушень з боку російських окупантів не фіксували.