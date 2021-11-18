Про це повідомляють у пресслужбі ООС.
Дев’ять разів окупаційні війська використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
“В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів”, – йдеться у повідомленні.
Біля Мар’їнки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм.
Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Їх госпіталізовано, стан здоров’я – задовільний.
- Раніше повідомлялося, що міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив про готовність влади відправити шведських військових в Україну.
- У Сеймі Литви відкрили фотовиставку, присвячену українським військовим, які зникли безвісти протягом років війни на Донбасі. Виставку організували матері військових.
- США виділили українцям, які постраждали через російську агресію на Донбасі, $45 млн гуманітарної допомоги. З 2014 року сума гуманітарної допомоги для України від США перевищує 351 мільйон доларів.