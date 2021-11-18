В Україні за минулу добу, 17 листопада, на Сході України проросійські наймайнці 14 разів порушували режим припинення вогню, у результаті четверо українських бійців отримали поранення, ще один - бойове травмування.

Про це повідомляють у пресслужбі ООС.

Дев’ять разів окупаційні війська використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

“В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів”, – йдеться у повідомленні.

Біля Мар’їнки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Їх госпіталізовано, стан здоров’я – задовільний.