Упродовж минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув, троє отримали поранення та один - бойове ураження.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети випустивши загалом 22 міни.

поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

оборонців Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази – з 82-мм мінометів – 14 мін, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі обстріляв захисників Пісок.

по околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників:

по оборонцям Новотошківського та Новгородського противник з мінометів калібру 120 мм випустив 29 мін та застосував станкові протитанкові гранатомети.

неподалік Новолуганського та Луганського ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти застосували 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

по оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.