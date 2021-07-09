Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український захисник, ще один – поранений.

Про це повідомили у пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру. У напрямку населеного пункту Піски російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Також один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Водночас, біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. А у напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.