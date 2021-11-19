Від початку поточної доби, 19 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів загинув один український захисник.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Зокрема, в напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм.

В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

Водночас в районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Крім того, минулої доби, 18 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

Загалом з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Водночас в напрямку Кам’янки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. А неподалік Південного ворожі війська обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил минулої доби не було.