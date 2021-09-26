Впродовж 26 вересня російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші, загинув український військовий, ще одного поранили.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook.

Збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників біля села Лебединське, Донецької області, зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки, що на Донеччині, позиції українських військових обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Українські позиції біля населеного пункту Нью-Йорк російські бойовики обстрілювали з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

“Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості”, – йдеться у повідомленні.