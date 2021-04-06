Covid-19 Україна

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На Донбасі загинули двоє українських захисників

У вівторок, 6 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та смертельно поранили українського захисника. Ще один воїн загинув внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому пристрої.

Вівторок, 6 квітня 2021, 16:23

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Схід”.

Зазначається, що бойовики здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Невельське.

Внаслідок ворожого мінометного вогню один український захисник отримав поранення. Попри те, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу, він помер під час евакуації.

Неподалік населеного пункту Степне військовий автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення несумісні з життям.

Наразі обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку. 

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

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