В зоні Операції об'єднаних сил протягом 11 січня загинули двоє воїнів ЗСУ. Ними виявилися 23-річний Ілля Супрун та 28-річний Віктор Кучеренко.

Про це повідомляють #Букви.

Родичка молодшого із загиблих Анна Кириченко в Facebook додала, що Ілля Супрун підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він вчився у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій і закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного. Чоловік був військовослужбовцем 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади й мав звання лейтенанта.

У Facebook Баштанської райдержадміністрації повідомили, що в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області загинув Кучеренко Віктор. Чоловік був жителем села Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади. Він закінчив Казанківське професійне училище (СПТУ).