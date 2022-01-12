Про це повідомляють #Букви.
Родичка молодшого із загиблих Анна Кириченко в Facebook додала, що Ілля Супрун підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Він вчився у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій і закінчив Національну академію сухопутних військ ім. Сагайдачного. Чоловік був військовослужбовцем 25-ї повітрянодесантної Січеславської бригади й мав звання лейтенанта.
У Facebook Баштанської райдержадміністрації повідомили, що в районі смт Новотошківське Попаснянського району Луганської області загинув Кучеренко Віктор. Чоловік був жителем села Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади. Він закінчив Казанківське професійне училище (СПТУ).
- Нагадаємо, що в Україні засудили трьох бойовиків незаконних збройних формувань “Л/ДНР”. Вони брали участь в терористичних операціях та навіть вербували новобранців.
- Також Верховний суд у Празі зменшив строк покарання 27-річному Лукашу Новачеку на 14 років. Чеха визнали винним у підтримці злочинних угруповань на сході України у 2015 році.